В России будет продаваться белорусская «Бела-Кола», от которой «бодреют телята»

На белорусском телеканале СТВ сообщили, что в России начнет продаваться «Бела-Кола».

«Представители большого бизнеса союзных государств подписали меморандум о расширение деловых контактов в области инноваций. Вместо американской Coca-Сola теперь в России будут продавать нашу белорусскую „Бела-колу“», — рассказали на СТВ.

В апреле в Беларуси телят на Шкловской ферме перевели с Coca-Сola на «Бела-Кола» — напитки животным давали для лечения пищеварительных расстройств. Как говорил тогда директор колхоза Виталий Закордонский, белорусский аналог «более эффективен в лечении телят, чем зарубежная Coca-Cola». «По составу и технологиям что одна, что вторая плюс-минус одинаковые, единственное отличие — в белорусской коле есть кофеин. Телята пьют и бодреют», — пояснял он.

После начала войны в Украине дистрибьютор Coca-Сola в России сначала приостановил работу в стране, а в июне сообщил о завершении производства и продаж.

Источник: «Зеркало»



