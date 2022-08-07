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«Ростех» уведомили о блокировке YouTube-канала корпорации

10:43 • 07.08.2022

Компания Google уведомила российскую госкорпорацию «Ростех» о блокировке ее YouTube-канала из-за санкций.

«Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет», — сказали в пресс-службе госкорпорации.

В «Ростехе» сообщили, что перенесли все свои видео на RuTube.

Источник: ТАСС

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