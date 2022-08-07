Роскомнадзор заблокировал Patreon и Grammarly

В России заблокированы сервис для распространения авторских произведений по платной подписке Patreon и платформа помощи в общении на английском языке Grammarly.

По данным «Роскомсвободы», доступ к Patreon ограничен из-за блокировки антивоенного заявления редакции журнала DOXA, которое было опубликовано на сайте сервиса 25 февраля. Блокировка осуществляется по HTTPS, поэтому после нее недоступен весь сайт Patreon, отмечают в организации. Платформа Grammarly выступала в поддержку Украины и сообщала о прекращении работы на территории России.

Тем же решением заблокированы издания «Аргументы и факты в Украине», «Европейская правда», Sport.ua и другие.

Источник: «Роскомсвобода»