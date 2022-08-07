Amnesty «глубоко сожалеет о боли и гневе» после доклада о тактике украинских военных

«Amnesty International глубоко сожалеет о боли и гневе, которые вызвал наш доклад о тактике ведения боевых действий украинскими военными», — говорится в письме организации.

Ранее Amnesty опубликовала доклад о фактах размещения украинских военных рядом с гражданскими объектами. В организации посчитали, что военные тем самым ставят под угрозу жизни мирных жителей и нарушают нормы международного гуманитарного права.

После этого украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, раскритиковали исследование. Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула свою должность из-за несогласия с позицией организации.

«Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. <...> Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками», — сказано в сегодняшнем письме организации.

Источник: Reuters