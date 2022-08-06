Журналисты установили личность человека, калечившего украинского пленного на камеру, и поговорили с ним

The Insider и Bellingcat заявили, что им удалось установить личность бойца российского отряда из видео, на котором украинскому пленному отрезают гениталии. The Insider назвал его имя — Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения. Он воевал в качестве наемника в чеченском батальоне «Ахмат».

В конце июля в соцсетях появились видео, на котором человека в украинской военной форме со связанными руками (его личность остается неизвестной) кастрируют канцелярским ножом — двое держат, один режет — а затем убивают выстрелом в голову. Это произошло в районе санатория «Приволье» в Луганской области.

Лицо человека с ножом не попадает в кадр, однако по набору уникальных деталей, таких как широкополая черная шляпа, шеврон на рукаве и браслет на руке, его очень быстро связали с бойцом батальона «Ахмат» из недавнего репортажа «РИА Новостей» с завода «Азот» в Северодонецке. Позднее его нашли в ряде других видео с участием «Ахмата». Однако выяснение личности этого человека оказалось более проблематичным. В интернете появлялась информация о нескольких людях, которых называли палачом из видео, однако в Bellingcat нашли эти идентификации ложными.

Авторам расследования удалось сократить круг поиска и идентифицировать этого человека. В Bellingcat нашли его профили в соцсетях и номер телефона и поговорили с ним. Монгуш подтвердил, что был в составе батальона «Ахмат» и появлялся в репортажах российских СМИ, но отверг свое участие в пытках и убийстве военнопленного. По его словам, он уже более месяца назад вернулся из Украины, а находясь там не сделал ни единого выстрела.

Монгуш также рассказал Bellingcat, что по поводу этого инцидента его задержали и допросили российские силовики, причем, по их словам, на видео украинские военные издеваются над собственным сослуживцем.

Расследователи не верят словам Монгуша, так как некоторые моменты в его версии событий не стыкуются. Например, он отрицает наличие в «Ахмате» белого автомобиля с символом Z, попавшего на видео с пытками, но отношение этой машины к подразделению удалось убедительно доказать по другим видео. На одном из них рядом с автомобилем стоит сам Монгуш.

«Оставалась гипотетическая возможность, что в “Ахмате” воюют два очень похожих человека монголоидной внешности. Однако признание Монгуша в том, что человек в шляпе на видео с территории завода “Азот” — это он, исключает все последние сомнения», — подводит итог The Insider.

Источники: Bellingcat, The Insider, «РИА Новости»