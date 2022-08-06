«Ходят прямо по квартирам»: в Николаеве рассказали, как выявляют коллаборантов

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала украинским журналистам, как проходит масштабная кампания по выявлению и поимке коллаборантов и наводчиков российской артиллерии. По ее словам, проверку проходят «все жители Николаева».

«Ходят прямо по квартирам — проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны — проверяют все», — сказала Замазеева.

Что касается пойманных коллаборантов, «лучше всего им оставаться в тюрьме до нашей победы, или отправлять их туда, на кого они работают», — считает депутат. По ее мнению, если они сейчас окажутся на свободе, их могут линчевать.

Вечером 5 августа в Николаеве объявили комендантский час на все выходные — до 05:00 понедельника.

Тем временем, город находится под российскими обстрелами. Прошлой ночью ракета прилетела в пятиэтажный дом, тяжело ранив двоих человек.

Источники: УНИАН, Виталий Ким