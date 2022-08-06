Украина получила танки и самолеты из Северной Македонии

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Северную Македонию за предоставленные стране танки и самолеты. «Неважно какого размера твоя страна или объем ВВП, важно какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20», — написал он твиттере.

О том, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25 северомакедонские СМИ писали еще 4 августа. Минобороны этой страны тогда не стало ни подтверждать, ни опровергать эти сведения. Речь идет о четырех самолетах, купленных у самой же Украины в 2001 году. Теперь их безвозмездно вернули.

Танки Т-72 Северная Македония отправила Украине 28 июля. Северомакедонские СМИ показали кадры движения тягачей с танками по дорогам страны, а в Министерстве обороны подтвердили, что это дар народу Украины. Количество переданных танков не называлось, однако известно, что всего на вооружении северомакедонской армии был 31 танк Т-72 — они были поставлены в страну Россией в 2000 году.

Источники: Михаил Подоляк, «МКД», «360 степени», «Интерфакс-Украина»