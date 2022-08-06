Отказавшихся воевать российских солдат отпустили из лагеря под Луганском

Проект «Военный омбудсмен» сообщил, что центр содержания российских военнослужащих, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине, закрыт. Об этом сказали солдаты, ранее сумевшие вырваться из изолятора.

Некоторых отказников забрали и отвезли в тыл их командиры, других отпустили и не мешают уезжать в Россию.

The Insider пишет со ссылкой на одного из освободившихся солдат, что 32 человека увезли из лагеря «в неизвестном направлении».

В центре под Луганском удерживали порядка 140 военнослужащих, написавших рапорты о досрочном прекращении контракта. Начальство проигнорировало эти обращения, у них отобрали телефоны и поместили под стражу, принуждая к возвращению на фронт. Контрактникам удалось связаться с правозащитниками и 1 августа от имени солдат из «центра отказников» были поданы обращения в Следственный комитет и Главную военную прокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности виновных в том, что их незаконно лишили свободы.

Обновлено в 11:30. В новость добавлена информация The Insider.

Источники: «Военный омбудсмен», The Insider