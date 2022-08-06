На Запорожской АЭС после обстрела отключен один из энергоблоков, но опасность сохраняется

На одном из энергоблоков Запорожской АЭС, попавшей вчера под обстрел, сработала аварийная защита. Украинский оператор станции «Энергоатом» сообщил, что энергоблок отключен.

Украинский персонал АЭС продолжает ее обслуживание, однако в компании считают, что станция сейчас «работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности», сохраняются риски пожаров, утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

The Insider написал в ночь на 6 августа со ссылкой на источники, что российские войска заминировали не только территорию вокруг АЭС, но и машинный зал станции. Кроме того, по данным издания, военные хранят на ее территории боеприпасы, в том числе внутри энергоблока.

По данным «Энергоатома», помимо обрыва высоковольтных ЛЭП, вчерашние обстрелы серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Выбросов радиоактивных веществ зафиксировано не было. Сейчас работники АЭС заняты ликвидацией последствий обстрелов.

Российские военные обвинили в обстрелах украинскую сторону, а в «Энергоатоме» назвали произошедшее российской провокацией. МИД Украины призвал мировое сообщество принудить Россию к передаче АЭС под контроль Украины. Источники The Insider также считают обстрел провокацией российской стороны.

Источники: «Энергоатом», The Insider, МИД Украины, Минобороны РФ