Глава украинского офиса Amnesty International заявила об увольнении

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула свою должность. Она опубликовала заявление в фейсбуке, где объяснила свое увольнение несогласием с позицией организации.

Ранее власти Украины отозвали аккредитации у сотрудников Amnesty International. Президент Владимир Зеленский заявил, что организация пытается «амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву».

Это произошло на следующий день после выхода доклада, в котором организация заявила, что украинские военные обустраивают базы в гражданских объектах, включая больницы и учебные заведения, и нарушают, таким образом, законы войны.

Накануне Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар отвергла обвинения в необъективности, прозвучавшие от украинского руководства. Она подчеркнула, что Amnesty International «без устали документировала российскую агрессию, военные преступления в Украине».

Источник: Оксана Покальчук