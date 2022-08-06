Чиновника оккупационной администрации Херсонской области тяжело ранили из пистолета

На замглавы российской оккупационной администрации в Новой Каховке Виталия Гуру совершено покушение, он в больнице «в очень тяжелом состоянии», сообщили российские СМИ. По их данным, его расстреляли у дома из пистолета Макарова.

До войны Гура был старостой Днепрянского округа Новокаховской городской территориальной общины.

Вчера главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали в тяжелом состоянии в московский НИИ Склифосовского. «Известия» писали, что причиной ухудшения его здоровья стало отравление.

24 июня в Херсоне был взорван в автомобиле глава управления оккупационной администрации области по молодежной политике Дмитрий Савлученко.

Источник: РИА Новости, Известия