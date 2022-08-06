Болгария продолжит выдавать россиянам визы, но не так быстро, как раньше

Болгария продолжит выдавать визы российским гражданам, в том числе туристам и владельцам недвижимости в этой стране, сообщили ТАСС в болгарском посольстве. Вчера российская Ассоциация туроператоров писала, что из-за высылки болгарских дипломатов прием документов на визы приостановлен.

«В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем, — сказали в посольстве.

В конце июня болгарские власти выслали из страны 70 российских дипломатов, заявив, что они занимаются некими секретными миссиями. В ответ на это МИД РФ 5 августа вручил болгарскому послу ноту о признании 14 болгарских дипломатов «persona non grata».

Источники: ТАСС, МИД РФ, Ассоциация туроператоров