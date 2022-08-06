Поддержать
Новости

Болгария продолжит выдавать россиянам визы, но не так быстро, как раньше

15:41 • 06.08.2022

Болгария продолжит выдавать визы российским гражданам, в том числе туристам и владельцам недвижимости в этой стране, сообщили ТАСС в болгарском посольстве. Вчера российская Ассоциация туроператоров писала, что из-за высылки болгарских дипломатов прием документов на визы приостановлен.

«В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем, — сказали в посольстве.

В конце июня болгарские власти выслали из страны 70 российских дипломатов, заявив, что они занимаются некими секретными миссиями. В ответ на это МИД РФ 5 августа вручил болгарскому послу ноту о признании 14 болгарских дипломатов «persona non grata».

Источники: ТАСС, МИД РФ, Ассоциация туроператоров

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»