«Я тебя не знаю, но ты мудило»: в ЛНР заявили, что к ним приехал Шнуров — он это опроверг

Певцу Сергею Шнурову пришлось опровергать слухи о том, что он якобы посетил город Ирмино (оккупированная часть Луганской области) — об этом 5 августа сообщали СМИ со ссылкой на инстаграм актера Георгия Болонева. Эту же информацию продублировала оккупационная администрация города Стаханова.

Фото Болонева было подписано: «Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму». На нем присутствовал сам актер, бизнесмен Евгений Пригожин и якобы Сергей Шнуров.

«Настоящее время» предположило, что фото может быть фотошопом. Изображение Шнурова совпадает с его отраженной фотографией с Петербургского экономического форума в 2021 году. Также на снимке заметны манипуляции с шевронами на военной форме Болонева.

Вскоре сам Шнуров опроверг эту информацию: в комментариях к посту Болонева он оставил сообщение: «Я тебя не знаю, но ты мудило. Взял мою старую фотку и ********* к чьей-то фото. Как школьник, ей-богу». После этого Болонев удалил пост.

Пресс-секретарь группы Шнурова «Ленинград» Дмитрий Гугучкин тоже заверил, что изображение — фотомонтаж, а сам исполнитель находится на «корпоративном мероприятии в Турции».

Позднее Болонев сам признал, что на снимке на самом деле запечатлен не Шнуров, а его знакомый Сергей Гарусов, который якобы похож на музыканта. «Когда Сережа Гарусов ходил по улицам Стаханова, то прохожие оглядывались и радостно узнавали в нем Шнурова», — написал он.

Евгений Пригожин на самом деле присутствует на фото. Его связывают со структурой ЧВК «Вагнера», бойцы которой предположительно участвуют в войне в Украине. Георгий Болонев снимался в фильме «Турист» о российских наемниках в Центральноафриканской Республике. Этот фильм финансировали структуры Пригожина.

Источники: Инстаграм Сергея Шнурова, «Настоящее время»