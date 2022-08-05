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Новости

Власти Воркуты собирают деньги на дроны для омоновцев, воюющих в Украине

09:56 • 05.08.2022

Мэрия Воркуты совместно с ДОССАФ объявила сбор денег для воюющих в Украине омоновцев отряда «Арктика» местного отделения Росгвардии. Деньги пойдут на квадрокоптеры, тепловизоры и средства связи.

«Своей помощью мы еще раз говорим им спасибо за то, что защищают будущее нашей страны, наших земляков на Донбассе», — сказал глава Воркуты Ярослав Шапошников.

При этом в мэрии отметили, что воркутинский ОМОН «обеспечен всем необходимым, но реалии в период современных боевых действий показывают, что необходима и адресная помощь».

Источник: Новости Воркуты

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