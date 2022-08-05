В Новосибирске по делу о госизмене арестовали директора института

В Новосибирске по делу о госизмене арестован директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк. Его доставили в московский следственный изолятор «Лефортово». Накануне в институте прошли обыски.

Шиплюк стал уже третьим ученым из Новосибирска, оказавшимся под арестом за последнее время. Месяц назад по делу о госизмене арестовали и этапировали в Москву другого сотрудника института — Анатолия Маслова. В июне в Новосибирске задержали по обвинению в госизмене заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера, страдавшего онкологическим заболеванием. Он скончался в СИЗО.

Институт теоретической и прикладной механики занимается в том числе прикладными исследованиями в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов. Колкера и Маслова подозревают в передаче Китаю сведений о гиперзвуковом оружии. По данным местных СМИ, арест Шиплюка связан с делом Маслова.

Источники: ТАСС, «Родные берега»