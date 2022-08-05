В Николаеве объявят комендантский час на все выходные — силовики будут выявлять коллаборантов

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что на будущие выходные в Николаеве введут комендантский час с 23:00 часов 5 августа до 05:00 часов 8 августа.

«На выходные город будет закрыт. Все находятся дома, закупитесь едой, водой», — сказал Ким. Он уточнил, что выгулять собаку или вывести детей во двор не запрещено.

Ким отбросил несколько возможных предположений о причинах таких мер: «И давайте немного о мифах, которые там разгоняют, что тут минируем, что-то мы будем делать. Мосты разводить не будем, нападения не будет никакого и не пахнет, нападают наши. Угрозы никакой нет, окружением не пахнет, это невозможно».

В то же время он подтвердил, что украинские силовики будут заниматься борьбой с теми, кто сотрудничает с Россией. «Мы работаем и по коллаборантам в том числе». Он дал совет по взаимодействию с силовиками: «Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо». Ким подчеркнул, что «честным людям переживать нечего».

Обычно комендантский час в Николаеве действует с 22:00 до 06:00.

Источник: Виталий Ким