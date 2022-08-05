В Amnesty International отвергли обвинения Минобороны Украины в необъективности

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар отвергла обвинения в необъективности, прозвучавшие в том числе от многих украинских чиновников. Поводом для обвинений стал доклад организации о нарушении Вооруженными силами Украины международного гуманитарного права, в том числе использовании больниц как мест дислокации военных.

«Проверьте нашу работу. Мы на стороне всех жертв. Беспристрастно», — написала она в твиттере, отвечая тем, кто обвинил организацию в предвзятости по отношению к Украине.

Калламар подчеркнула, что Amnesty International «без устали документировала российскую агрессию, военные преступления в Украине».

Она пожаловалась на нападки интернет-троллей из России и Украины на расследования Amnesty, но заверила, что они не заставят организацию отказаться от своего непредвзятого подхода.

Ранее высокопоставленные украинские чиновники назвали доклад необъективным, а президент Владимир Зеленский заявил, что Amnesty International пытается в нем «амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву».

Со своей стороны, глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук сообщила, что ее команда не участвовала в подготовке доклада, а ознакомившись с ним, нашла его односторонним и категорически отказалась публиковать его на своем сайте или переводить на украинский. «Нам очень досадно, что даже после всех возможных аргументов “против” нас все равно не услышали», — написала Покальчук.

Источники: Аньес Калламар, Владимир Зеленский, Оксана Покальчук