Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС

Российские власти заявили, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Якобы ВСУ хочет нарушить систему охлаждения реакторов. По данным пророссийских властей Энергодара, всего было два «прилета».

А вот представители украинской компании «Энергоатом» считают, что в обстреле рядом с промышленной площадкой АЭС виноваты российские войска. По данным компании, всего было три крупных обстрела, а также попадание в высоковольтную линию связи. В компании подчеркнули, что выбросов радиоактивных веществ не было.

Обстрел произошел днем 5 августа. В результате удара были оборваны две линии электропередачи, необходимые для работы энергоблоков АЭС. На месте обстрела начался пожар, заявили пророссийские власти Энергодара.

В начале августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что на Запорожской АЭС массово нарушаются протоколы безопасности. Гросси попросил Россию и Украину обеспечить экспертам МАГАТЭ безопасное посещение станции, чтобы они смогли проверить состояние станции.

Источники: «Энергоатом», «новые» власти Энергодара