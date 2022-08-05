Суд в Уфе отказался вернуть в Петербург дело Юрия Шевчука о «дискредитации армии»

Советский районный суд Уфы должен был сегодня начать рассмотрение дела лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука — на него составлен протокол по административной статье о «дискредитации» вооруженных сил. Однако слушания отложили на 16 августа, так как защита подала ходатайство об ознакомлении с материалами дела. При этом суд отказал Шевчуку в просьбе вернуть дело на рассмотрение обратно в Санкт-Петербург.

Защита займется изучением лингвистической экспертизы выступления Шевчука. Лингвист и психолог, проводившие экспертизу, не обнаружили в словах Шевчука негативной оценки российской армии.

В мае музыкант на концерте в Уфе высказался против войны с Украиной. Сегодня суд должен был просмотреть видеозапись с этого концерта.

Изначально протокол на Шевчука был составлен в Уфе, потом дело передали в Санкт-Петербург. Петербургский суд дважды отказался его рассматривать. В итоге дело снова вернули на рассмотрение в Уфу.

Источник: «Интерфакс», Павел Чиков