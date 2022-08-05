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Посольство Латвии в РФ перестало выдавать визы россиянам

15:52 • 05.08.2022

Посольство Латвии в России приостановило на неопределенный срок прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации. Единственное исключение — заявление на визу для участия в похоронах близкого родственника.

На вопрос «Холода», могут ли россияне получить латвийскую визу в другой стране, в посольстве Латвии ответили, что это нужно уточнять в дипломатических представительствах государств.

С 1 августа Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощенном пересечении границы жителями приграничных районов.

Обновлено в 17:01. В пост добавлена информация о выдаче латвийских виз в других странах.

Источник: посольство Латвии, TV.NET

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