Посольство Латвии в РФ перестало выдавать визы россиянам

Посольство Латвии в России приостановило на неопределенный срок прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации. Единственное исключение — заявление на визу для участия в похоронах близкого родственника.

На вопрос «Холода», могут ли россияне получить латвийскую визу в другой стране, в посольстве Латвии ответили, что это нужно уточнять в дипломатических представительствах государств.

С 1 августа Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощенном пересечении границы жителями приграничных районов.

Обновлено в 17:01. В пост добавлена информация о выдаче латвийских виз в других странах.

Источник: посольство Латвии, TV.NET