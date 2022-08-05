Справороссы начали борьбу с «антироссийской деятельностью в сфере культуры»

В Госдуме 3 августа прошло первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД), созданной по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду». Группа уже потребовала уволить несколько «антироссийских» знаменитостей, включая ведущего Первого канала Ивана Урганта.

ГРАД ставит перед собой цели «отмены прозападной цензуры» и прекращения поддержки государством и бизнесом «творческой элиты с антигосударственной позицией». Задачей созданного группой сайта «Культурный фронт» будет обращать внимание чиновников на деятелей культуры, которых ГРАД посчитает недостаточно патриотичными. «Нужно создать СМЕРШ, списки и выкорчевывать эту дрянь с корнем», — сказал на заседании политолог Александр Казаков.

В «список агентов иностранного влияния» ГРАД уже внес телеведущего Ивана Урганта, режиссера Александра Молочникова, и группу «Би-2». В качестве их «пособников в госструктурах» названы руководители Большого театра и Первого канала Владимир Урин и Константин Эрнст, а также пока неизвестный им организатор концерта «Би-2» в Петербурге. Член группы депутат Дмитрий Кузнецов обозначил основной критерий внесения людей в этот реестр как «отношение к СВО».

Сейчас ГРАД занят кампанией против троих человек: Молочникова, Урганта, и еще одного ведущего Первого канала, Александра Васильева (которого, впрочем, нет в списке на сайте). Их руководителям разослали депутатские запросы с требованием разорвать контракты, если эти люди не изменят публично свою позицию. Соответствующие письма депутаты отправили и в Минкультуры и Минцифры. Также ГРАД выясняет в Минспорта, кто позволил «Би-2» выступить 9 июля на Суперкубке в Петербурге.

Осенью ГРАД намерен внести поправки в закон об основах культурной деятельности, чтобы поставить под строгий контроль содержание творчества, финансируемого государством. «Каждый раз, когда я обращался в Министерство культуры по поводу очередного непотребства, например спектакля “Гоголь-центра”, мне в ответ цитировали законодательные положения о невмешательстве государства в творческую деятельность. С этой бесхребетностью пора заканчивать», — считает руководитель фракции «Справедливой России — За Правду» в Госдуме Сергей Миронов. «Так существовать нельзя, нам нужна другая культура», — сказал сопредседатель партии Захар Прилепин.

Источники: RTVI, «Культурный фронт», «Коммерсант», «Парламентская газета», Regnum