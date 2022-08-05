«Как в Северной Корее»: власти Украины рассказали о рисках «заморозки» войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае «заморозки» конфликта жизнь в оккупированных зонах будет сравнима с жизнью в КНДР, и чтобы не допустить этого стране нужно оружие для возвращения своих территорий.

По словам Подоляка, российская оккупация юга страны — это «фильтрационные концлагеря», массовые аресты и пытки, дефицит товаров, тотальный контроль и отсутствие прав и свобод.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера также скептически отнесся к мирным переговорам с Москвой. «Повсюду они говорят, что готовы к диалогу. Но это ложь. Что это за диалог? Они нам завязывают руки, отрезают язык, а потом говорят, что готовы говорить. Это не диалог, это террорист, который чувствует в себе силу и безжалостен к человеческой жизни. Они не предлагают диалога. Они предлагают нам сдаться» — сказал Зеленский журналистам.

В конце июля глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что «у РФ нет предубеждений против того, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, но выбор за Киевом».

Источники: Михаил Подоляк, ТСН, «РИА Новости»