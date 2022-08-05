Израиль начал операцию «Рассвет» против «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа. В результате одного из них погиб командир «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и еще восемь человек, более 40 получили ранения. В ответ «Исламский джихад» выпустил по Израилю ракеты, обстрелы продолжаются. Воздушные силы Израиля задействовали систему «Железный купол», чтобы отразить атаки в южной части страны. Также страна объявила о призыве до 25 тысяч резервистов. Египет будет посредником в переговорах между сторонами конфликта.

Новая часть конфликта началась 2 августа, когда израильские военные арестовали одного из лидеров «Исламского джихада» Басама аль-Саади. 4 августа организация потребовала от Израиля прекращения арестов на Западном берегу реки Иордан и освобождения Басама аль-Саади. В ответ исламисты обещали отказаться от планов отомстить. Правительство Израиля отвергло требования «Исламского джихада» и стянуло к границе с Газой дополнительные войска.

Обстрел сектора Газа стал началом израильской операции «Рассвет», которая направлена против «Исламского джихада» — палестинской военизированной исламистской организации. Ее сторонники хотят создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль путем ведения джихада. Власти Израиля рассчитывают, что ХАМАС — правительство сектора Газа — не вступит в этот конфликт.

Источник: «The Jerusalem Post»