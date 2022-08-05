Харьков подвергся сильному ночному обстрелу

Харьков в ночь на 5 августа подвергся массированному обстрелу — российские войска били из реактивной артиллерии по Индустриальному, Шевченковскому и Салтовскому районам. Ранены три человека, повреждены жилые дома, магазины, рынок, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. Ночью под огнем были и другие населенные пункты области, в Чугуеве упали три ракеты.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщает об очередном обстреле Никополя из реактивной артиллерии. Там повреждены несколько домов и предприятие, сгорел автобус, но пострадавших нет.

Подвергся обстрелу и пригород Запорожья. По данным главы области Александра Старуха, повреждено предприятие, пострадавших нет.

В Николаеве ночные и утренние обстрелы Корабельного района, в том числе кассетными боеприпасами, привели к пожарам, повреждены жилые дома, сообщает глава областной администрации Николай Ким. Информации о пострадавших пока нет.

Источники: Валентин Резниченко, Александр Старух, Олег Синегубов, Николай Ким