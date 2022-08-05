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Главу оккупационной администрации Херсонской области ввели в кому и перевезли в Крым

15:42 • 05.08.2022

Главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому и госпитализировали. По данным источников канала, Сальдо сейчас в Крыму, где подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, он в тяжелом состоянии. Планируется транспортировка в Москву.

Пока что обязанности Сальдо в Херсоне исполняет «председатель правительства» Сергей Елисеев.

Вчера глава оккупационной администрации написал в телеграм-канале, что у него ухудшилось самочувствие, после чего он прошел медосмотр, после которого врачи настояли на госпитализации. Он предположил, что причина в осложнениях после COVID-19.

Источники: BAZA, Владимир Сальдо

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