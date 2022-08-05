Еще три судна с кукурузой покинули украинские порты

Утром 5 августа еще три судна с продовольствием вышли из портов Украины. Из одесского порта вышел Navistar, из Черноморска отправились Rojen и Polarnet. На борту трех судов более 58 тысяч тонн кукурузы.

С начала войны десятки судов с зерном оставались заблокированными в портах Украины. 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашения о вывозе зерна из украинских портов. Для этого в Турции был создан совместный координационный центр. Первое судно в рамках этих соглашений, сухогруз Razoni, отправилось в путь 1 августа. Эксперты координационного центра уже досмотрели его близ Стамбула, судно направилось к своему месту назначения — в Ливан.

Источник: «Русская служба Би-би-си», MarineTraffic.