Болгария вслед за Латвией прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ

Консульство Болгарии временно не будет принимать документы на туристическую визу от граждан РФ. Неизвестно, как долго это продлится. Причиной такого решения стало объявление персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Это парализовало работу консульских служб в стране.

Ранее посольство Латвии в России тоже перестало выдавать визы гражданам РФ. На вопрос «Холода», могут ли россияне получить латвийскую визу в другой стране, в посольстве ответили, что это нужно уточнять в дипломатических представительствах этих государств.

В конце июня болгарские власти выслали из страны 70 российских дипломатов, заявив, что они занимаются некими секретными миссиями. Посольство России заявило, что из-за этого решения посольства в Софии и консульство в Варне приостанавливают работу, а консульство в Русе закрывается.

Источник: Ассоциация туроператоров России