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Болгария вслед за Латвией прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ

20:10 • 05.08.2022

Консульство Болгарии временно не будет принимать документы на туристическую визу от граждан РФ. Неизвестно, как долго это продлится. Причиной такого решения стало объявление персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Это парализовало работу консульских служб в стране.

Ранее посольство Латвии в России тоже перестало выдавать визы гражданам РФ. На вопрос «Холода», могут ли россияне получить латвийскую визу в другой стране, в посольстве ответили, что это нужно уточнять в дипломатических представительствах этих государств.

В конце июня болгарские власти выслали из страны 70 российских дипломатов, заявив, что они занимаются некими секретными миссиями. Посольство России заявило, что из-за этого решения посольства в Софии и консульство в Варне приостанавливают работу, а консульство в Русе закрывается.

Источник: Ассоциация туроператоров России

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