Youtube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова

YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова, более известного как «Гоблин» — автора альтернативных озвучек известных фильмов. Об этом сообщил сам Пучков, опубликовав скриншот сообщения видеохостинга.

«Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален», — сказано в сообщении YouTube.

Пучков поддержал позицию российских властей в отношении Украины и высказывал ее, в том числе, на своем канале в ютубе.

Источник: Дмитрий Пучков