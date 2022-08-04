Россия снова обстреливает украинские города, сильнее всего — Харьков

Харьковские власти сообщают, что российские войска вечером 4 августа наносят удары сразу по нескольким районам города, есть пострадавшие. Украинские СМИ публикуют видео, на которых слышна сильная канонада и видны разрывы снарядов вдоль горизонта.

Также идут обстрелы Запорожской области. Глава местной администрации Александр Старух отметил, что звуки разрывов были слышны в десятках километрах от линии фронта в областном центре. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов Новоалександровской общины.

Источники: Александр Старух, Олег Синегубов, Игорь Терехов