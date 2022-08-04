В Минобороны Украины назвали отчет Amnesty International о нарушениях своих военных необъективным

Украина открыта для расследования нарушений, допускаемых ее военными, но не считает подход Amnesty International объективным, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Так она прокомментировала отчет организации, в котором ВСУ обвиняются в нарушениях международного гуманитарного права, в частности размещении военной техники в жилых кварталах.

«Украина продолжает политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий, как агрессора, так и действий наших военных», — сказала Маляр.

Она напомнила, что украинские суды уже выносили приговоры военным, совершавшим преступления в зоне боевых действий, а Украина обращалась в Международный уголовный суд для расследования военных преступлений на ее территории.

При этом Маляр подвергла отчет критике. По ее мнению, он не учитывает контекст войны и условия, в которых приходится действовать ВСУ. Например, что российские военные стремятся захватывать именно населенные пункты. «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как это нам советуют, россияне займут все наши дома, украинские города и села», — сказала она.

Она также обратила внимание на то, что в докладе не рассматриваются преступления российских военных: «Когда в тексте о действиях украинских ВСУ во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы, без учета действий вооруженного насильника».

Ранее в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба увидел в докладе Amnesty International «фальшивый баланс между жертвой и преступником», а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что заявления о нарушениях допущенных ВСУ «носят характер информационной операции для дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров».



Источники: Суспільне, страна.UA, Meduza