В Иркутске готовят митинг за отмену статей о «фейках» и «дискредитации»

Глава иркутского отделения «Яблока» Григорий Грибенко, основатель движения «Новая Россия — свободная страна» Павел Харитоненко и правозащитник Валерий Тетерин подали в мэрию заявку на акцию против статей уголовного и административного кодексов о «фейках» про армию и о «дискредитации» армии.

«Правоприменительная практика последних нескольких месяцев с очевидностью продемонстрировала, что названные статьи вступают в противоречие с Конституцией РФ, прежде всего ее статьей 29, гарантирующей каждому свободу мысли и слова и запрещающей цензуру» — говорится в обращении.

Митинг запланирован на 20 августа, заявка подана на 200 человек. Организаторы пока не называют место проведения акции.

Источник: тайга.инфо