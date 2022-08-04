Тюменца приговорили к исправительным работам за «фейки» про армию

Ленинский районный суд Тюмени признал местного жителя Антона Шамонова виновным по статье о «фейках» про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК) и приговорил его к шести месяцам исправительных работ из-за комментариев «ВКонтакте» о войне в Украине.

По версии следствия, 24 марта Шамонов написал комментарий «в виде высказываний, содержащих утверждения о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (российских военных), характеризуемые, как преступные, связанные со смертью людей (мирных граждан, солдат срочной службы) ». Суд посчитал это распространением заведомо ложной информации.

Дело рассматривалось в особом порядке, Шамонов признал вину.

Источник: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области