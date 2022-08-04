Российские и китайские хакеры атаковали госсайты Тайваня во время визита Нэнси Пелоси

Три тайваньских госсайта подверглись кибератакам из России и Китая 2 августа. Пострадали сайты президентского офиса Тайваня, сайт МИДа и главный ресурс правительства.

На следующий день хакеры взломали телеэкраны на одной из станций Тайваньских железных дорог и в нескольких супермаркетах 7-Eleven. На них появились сообщения, в которых спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси называли «старой ведьмой» и «разжигательницей войны». Администрация станции заявила, что отключит телеэкраны, если взлом снова повторится.

Пелоси стала первым высокопоставленным чиновником из США за 25 лет, который посетил страну. Ее визит вызвал протест со стороны властей КНР — правительство страны анонсировало военные учения рядом с островом и привело вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

Источник: Reuters