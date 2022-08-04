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Романа Доброхотова из The Insider заочно арестовали за незаконное пересечение границы

19:41 • 04.08.2022

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова по делу о незаконном пересечении границы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Об аресте ходатайствовала ФСБ.

По данным следствия, в ночь на 1 августа 2021 года Доброхотов перешел границу с Украиной в Воронежской области в обход пунктов пропуска. Тогда на него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы и объявили в розыск. По московским адресам Доброхотова силовики провели обыски, допросили его жену и родителей.

Деятельность The Insider признана в РФ нежелательной, сам Доброхотов объявлен иноагентом.

Источник: Медиазона

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