Путин посмертно присвоил звание Героя России Ольге Качуре

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Ольге «Корсе» Качуре, командиру реактивного артиллерийского дивизиона самопровозглашенной ДНР.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)», — говорится в указе.
Власти республики сообщили о гибели Качуры вчера. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя самопровозглашенной республики.
Источник: Президент России