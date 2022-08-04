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Путин посмертно присвоил звание Героя России Ольге Качуре

10:18 • 04.08.2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Ольге «Корсе» Качуре, командиру реактивного артиллерийского дивизиона самопровозглашенной ДНР.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)», — говорится в указе.

Власти республики сообщили о гибели Качуры вчера. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя самопровозглашенной республики.

Источник: Президент России

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