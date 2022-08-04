В Украине прокуратура запросила 10,5 лет для российского танкиста Куликова

В Чернигове прокуратура запросила 10,5 лет заключения для танкиста из города Алейск Алтайского края Михаила Куликова. Его судят за обстрел жилого дома в Чернигове в начале войны. Куликов признал вину.

Как сообщало следствие, Куликов служил по контракту оператором-наводчиком в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. В первый день войны он в составе военной колонны въехал на территорию Черниговской области. 26 февраля Куликов приехал в Чернигов и по приказу своего командира Леонида Щеткина выстрелил в многоэтажный жилой дом на улице Кольцевой. Пострадавших и жертв нет, разрушены две квартиры и техническое помещение, взрывная волна повредила окна почти во всем здании. В этот же день Куликова и командира взяли в плен.

Источник: «Ґрати»