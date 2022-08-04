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Евросоюз наложил дополнительные санкции на Януковича

22:41 • 04.08.2022

Совет Европейского союза принял дополнительные ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Санкции введены в связи с российской агрессией против Украины.

В качестве конкретной причины называется «их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также — в случае Александра Викторовича Януковича — за проведение транзакций с сепаратистскими группировками в украинском регионе Донбасс».

Янукович, живущий с 2014 года в Ростове-на-Дону, практически не ведет какой-либо публичной деятельности. Лишь после начала войны он несколько раз выступил с критикой действующих властей Украины, призывая их сесть за стол переговоров с Россией. Тем не менее, в марте украинские СМИ сообщали со ссылкой на источники в разведке, что Россия может попытаться провозгласить его президентом Украины.

Источник: Совет ЕС, Украинская правда

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