Amnesty: украинские военные ставят под угрозу жизни мирных жителей

Согласно исследованию правозащитной организации Amnesty International, украинская армия размещает военную технику в жилых районах, чем ставит под угрозу жизни мирных жителей.

В период с апреля по июль правозащитники расследовали российские обстрелы Харьковской, Донбасской и Николаевской областей. Обнаружилось, что украинские военные наносят удары и жилых районов и базируются в жилых домах в 19 городах и селах. В пяти местах больницы использовались как военные базы, в двух городах солдаты там отдыхали, в одном — вели огонь возле медучреждения. Также военные размещают свои базы во временно закрытых школах Донбасса и Николаевской области неподалеку от населенных пунктов.

Мать 50-летнего мужчины, погибшего из-за обстрелов в селе Николаевской области, рассказала, что ее сын носил еду военным, которые жили в доме рядом с ними. «Я несколько раз умолял его держаться от туда подальше, потому что боялся за его безопасность. В тот день, когда началась забастовка, мой сын был во дворе нашего дома, а я был в доме. Он был убит на месте. Его тело было разорвано в клочья. Наш дом был частично разрушен», — рассказала она.

В Amnesty International называют эту практику нарушением международного гуманитарного права. «Нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — говорят в организации.

Правозащитники также отмечают, что зафиксировали неизбирательные атаки с применением оружия с большой площадью поражения со стороны российских военных. Такие атаки наносят ущерб населению и гражданским объектам и являются военными преступлениями.

Источник: Amnesty International