В России создадут аналоги советского магазина «Березка» для дипломатов — там будут принимать валюту

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных организаций и их семей. Попасть в них можно будет только с помощью служебных документов, а покупать — только в розницу. В этих магазинах будут продавать спиртное, табачные изделия, парфюмерию и косметику, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. Постановление вступит в силу 27 августа.

Владельцами магазинов будут юридическое лицо МИД РФ и компания, которую выберут по итогам открытого конкурса.

Министерство финансов России предложило создать такие магазины еще в 2019 году.

«Парламентская газета» сравнивает новую сеть торговли с советскими магазинами «Березка». Там могли делать покупки только иностранцы и советские загранработники.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации