В Подмосковье закроют редакции всех муниципальных газет

Власти Московской области хотят «оптимизировать» муниципальную журналистику, сообщает «Медиазона» со ссылкой на источники в изданиях и стенограмму совещания с замминистра информационных и социальных коммуникаций области Кристиной Дюковой. Для этого планируется закрыть все редакции Подмосковья, сократить их сотрудников и объединить газеты в областном издании «Подмосковье сегодня».

«Мы считаем, и мы глубоко убеждены в том, что наши деньги, деньги министерства и деньги муниципалитета в общей своей конструкции (а это миллиард на 57 муниципальных газет) — это слишком много », — сказала Дюкова на совещании.

В обращении журналистов муниципальных газет говорится, что работы лишатся около 800 человек, из них большая половина — журналисты. Части из них предложат стать фрилансерами в проекте «Стрингер», они будут работать как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Административный и управленческий персонал планируется сократить почти полностью.

«Городские СМИ будут уничтожены и перемолоты в утиль. <...> Людей будет меньше, а денег останется столько же. И пойдут эти деньги отнюдь не на зарплаты рядовым стрингерам и низовым сотрудникам издательского дома. Просто аккумулированы средства будут в определенных руках определенных людей», — говорится в обращении журналистов.

Источник: « Медиазона»