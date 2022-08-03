В Италии арестовали имущество архитектора «дворца Путина»

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость, вертолет, драгоценности, счета и произведения искусства архитектора и предпринимателя Ланфранко Чирилло, который выполнял заказы для российских чиновников и олигархов. Архитектора обвинили в нарушении налогового законодательства — он не задекларировал доход в размере десятков миллионов евро в период с 2013 по 2019 год.

Финансовая гвардия арестовала его движимое и недвижимое имущество в сумме на 141 миллион евро. Среди картин есть работы всемирно известных художников Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Марка Шагала и других. Как полотна попали к Чирилло — не уточняется.

В марте прошли обыски на четырех виллах Чирилло в Италии. Итальянская прокуратура выдала ордер на арест архитектора в феврале.

У Ланфранко Чирилло есть российское гражданство. Он спроектировал «дворец Путина» — особняк под Геленджиком, про который снял расследование политик Алексей Навальный.

Источник: La Repubblica