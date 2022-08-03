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В Белгородской области закроют приграничные школы и детсады

09:20 • 03.08.2022

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти ограничат работу школ и детских садов в пяти муниципальных образованиях региона. Речь идет о Красной Яруге, Грайвороне и Борисовке, а также о Белгородском и Шебекинском районах и округах. Муниципальные власти, по словам Гладкова, определят для детей другие школы и детсады.

«Мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне. Они будут закрыты. <...> Надеюсь, вы согласитесь, что вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребенка и каждого взрослого — безусловный приоритет в нашей деятельности», — написал губернатор. 

Источник: Вячеслав Гладков

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