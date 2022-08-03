«Тануки» отсудила у создателя «Мужского государства» 158 тысяч рублей

Нижегородский суд взыскал с создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова деньги за убытки за массовые фейковые заказы в 2021. Ответственность за это суд возложил на него и двух его последователей Дмитрия Губанова и Игоря Носова.

Прошлой осенью сторонники «Мужского государства» возмутились рекламой «Тануки» с чернокожими моделями. Поздняков потребовал убрать рекламу и призвал своих сторонников делать заказы в ресторане, не оплачивая их.

«Мужское государство» — это российское мужское патриархальное движение. Его участники декларируют идеи национализма и расизма. Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Источник: «Коммерсантъ»