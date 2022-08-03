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Сотрудников госпредприятий Ленобласти отправят чинить технику для войны в Украине

22:59 • 03.08.2022

Власти Ленинградской области поручили госпредприятиям отправлять сотрудников на военную переподготовку. Это коснется мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Повестки им вручают на рабочем месте или при явке в военкомат. Место переподготовки неизвестно.

Представитель военкомата Ленобласти утверждает, что призванных по разнарядке отправляют ремонтировать технику из Украины.

26 июня глава рязанской администрации Елена Сорокина заявила, что провела совещание с представителями крупных предприятий Ленобласти. Она попросила их рассказать сотрудникам о возможности пойти на войну по контракту. 

В тот же день Минобороны РФ заявило, что никакой мобилизации не планируется и количества военных на фронте достаточно.

Источник: «Новая газета. Европа»

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