Сотрудников госпредприятий Ленобласти отправят чинить технику для войны в Украине

Власти Ленинградской области поручили госпредприятиям отправлять сотрудников на военную переподготовку. Это коснется мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Повестки им вручают на рабочем месте или при явке в военкомат. Место переподготовки неизвестно.

Представитель военкомата Ленобласти утверждает, что призванных по разнарядке отправляют ремонтировать технику из Украины.

26 июня глава рязанской администрации Елена Сорокина заявила, что провела совещание с представителями крупных предприятий Ленобласти. Она попросила их рассказать сотрудникам о возможности пойти на войну по контракту.

В тот же день Минобороны РФ заявило, что никакой мобилизации не планируется и количества военных на фронте достаточно.

Источник: «Новая газета. Европа»