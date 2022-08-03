Швейцария заморозила активы «Сбера»

Швейцария одобрила седьмой пакет антироссийских санкций вслед за странами Евросоюза. Она ввела эмбарго на импорт золота из России. Также в рамках этих санкций в стране будут заморожены активы «Сбера». Теперь банку запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы и техуслуги.

В июле ЕС ввел седьмой пакет санкций против России. В него вошел запрет на операции с российским золотом. Также в санкционный список попали мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также представители оккупационных властей украинских регионов.

Источник: РИА Новости