Россиянам разрешат сдавать TOEFL онлайн или за границей

В организации ETS, проводящей экзамен по английскому языку TOEFL, сообщили, что россиян будут допускать до теста. Представительница ETS Стефани Винтерс рассказала, что с 4 августа экзаменуемые в России и Беларуси смогут зарегистрироваться на дистанционное тестирование (TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашняя версия GRE), а также сдать тест за границей.

«Из-за продолжающегося конфликта в Украине, экзаменуемые из России по-прежнему не смогут сдать экзамен в тестовых центрах внутри страны. Экзаменуемые, которые предпочитают личное тестирование, смогут сдать экзамен в других странах, если у них не будет каких-либо финансовых препятствий или проблем с дорогой», — говорится в ответе организации.

В марте ETS остановила очное тестирование в России и Беларуси. Вчера в личных кабинетах россиян при попытке зарегистрироваться на экзамен стало появляться сообщение об «ограничении доступа к продуктам и услугам TOEFL ». Зарегистрироваться на сайте, указывая российское гражданство, также было невозможно.

Источник: «Медиазона»