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Ректор «Шанинки» Зуев дал признательные показания по делу и «изобличил других участников»

11:42 • 03.08.2022

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, обвиняемый в мошенничестве, дал признательные показания по уголовному делу и «изобличил других участников», сказал следователь в суде. О каких именно участниках идет речь — не уточняется. Также, по его словам, Зуев возместил сумму ущерба и дал показания, способствующие расследованию.

Сегодня суд должен рассмотреть ходатайство о смягчении меры пресечения для Зуева. Сейчас он находится под стражей, вчера следствие попросило перевести его под домашний арест.

Источник: «Интерфакс»

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