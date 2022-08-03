Ректор «Шанинки» Зуев дал признательные показания по делу и «изобличил других участников»

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, обвиняемый в мошенничестве, дал признательные показания по уголовному делу и «изобличил других участников», сказал следователь в суде. О каких именно участниках идет речь — не уточняется. Также, по его словам, Зуев возместил сумму ущерба и дал показания, способствующие расследованию.

Сегодня суд должен рассмотреть ходатайство о смягчении меры пресечения для Зуева. Сейчас он находится под стражей, вчера следствие попросило перевести его под домашний арест.

Источник: «Интерфакс»