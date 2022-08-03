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ООН будет расследовать обстрел колонии с украинскими военнопленными

22:10 • 03.08.2022

Глава ООН Антониу Гутерриш объявил о расследования взрыва в СИЗО в Еленовке. Создать специальную комиссию попросили и Россия, и Украина. 

Ранее представители Минобороны России официально пригласили экспертов «Международного комитета Красного Креста» и ООН, чтобы те провели расследование обстрела.

29 июля на территории так называемой ДНР, в колонии в Еленовке произошел взрыв. Минобороны РФ утверждает, что украинская армия обстреляла бараки из РСЗО HIMARS. Генштаб ВСУ, в свою очередь, обвинил Россию в умышленном обстреле СИЗО. По мнению Минобороны Украины, к обстрелу могут быть причастны бойцы ЧВК «Вагнера». Погибли как минимум 50 военнопленных из полка «Азов».

Источник: «Медуза»

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