ООН будет расследовать обстрел колонии с украинскими военнопленными

Глава ООН Антониу Гутерриш объявил о расследования взрыва в СИЗО в Еленовке. Создать специальную комиссию попросили и Россия, и Украина.

Ранее представители Минобороны России официально пригласили экспертов «Международного комитета Красного Креста» и ООН, чтобы те провели расследование обстрела.

29 июля на территории так называемой ДНР, в колонии в Еленовке произошел взрыв. Минобороны РФ утверждает, что украинская армия обстреляла бараки из РСЗО HIMARS. Генштаб ВСУ, в свою очередь, обвинил Россию в умышленном обстреле СИЗО. По мнению Минобороны Украины, к обстрелу могут быть причастны бойцы ЧВК «Вагнера». Погибли как минимум 50 военнопленных из полка «Азов».

Источник: «Медуза»