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В Чечне не будут расследовать дело мужчины, которого пытали полицейские из-за подозрений в гомосексуальности

18:03 • 03.08.2022

В Чечне следственные органы отказались рассматривать дело о пытках Салмана Мукаева — первого гетеросексуального чеченца, который рассказал о пытках со стороны полицейских из-за подозрения в гомосексуальности. Сейчас дело направлено в МВД Чечни, сотрудники которого пытали мужчину.

В 2020 году полицейские задержали мужчину в Грозном. Неделю его пытали током и избивали сотрудники МВД, а после — потребовали за освобождение пять миллионов рублей.

Мукаев покинул Россию, против него возбуждено уголовное дело о хранении боеприпасов.

Источник: SOTA

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