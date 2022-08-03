Поддержать
Новости

10 миллионов человек уехали из Украины с начала войны

19:39 • 03.08.2022

За время войны из Украины эвакуировались более 10 миллионов человек. Более пяти миллионов отправилось в Польшу, два миллиона — в Россию, около миллиона в Венгрию, еще по миллиону — в Румынию и Германию.

Российская сторона называет тех, кто приехал в РФ — беженцами. Украина считает, что их незаконно депортировали.

В марте правительство Украины заявило, что Россия насильно «эвакуирует» украинцев с оккупированных территорий. Их вывозят на территорию РФ и помещают в фильтрационные лагеря. На данный момент власти Украины идентифицировали 5600 детей, которые попали на территорию РФ. МВД Украины считает, что их намного больше.

Источник: Агентство ООН по делам беженцев

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»